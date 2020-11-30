البرلمان الافغاني يوافق على مجموعة من مرشحي الحكومة

كابول- (د ب أ):

بعد مرور أكثر من عام على إجراء الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أفغانستان، فازت اليوم الاثنين تشكيلة من أعضاء مجلس الوزراء، بموافقة البرلمان رغم معاناة بعض المرشحين بسبب تصويت بحجب الثقة.

ووافق أعضاء البرلمان على سبعة مرشحين، مع رفض اثنين آخرين. وقد تم عرض عملية التصويت على الهواء مباشرة على التلفزيون المحلي. وكانت قد تمت الموافقة على 10 وزراء رئيسيين بالفعل، في 21 من نوفمبر.

واستلزم الامر حصول كل مرشح على 123 صوتا من إجمالي 244، لكي ينجحوا في عملية التصويت.

وكان مدير وكالة الاستخبارات الأفغانية من بين هؤلاء الذين تمت الموافقة عليهم، بينما تم رفض الترشيحات لوزارتي الإعلام والثقافة، وشؤون المرأة.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، أعلن فقط عن مقترح بشأن أعضاء الحكومة، وعددهم 26 عضوا، أمام البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، بعد توترات سياسية مستمرة مع منافسه وشريكه عبد الله عبد الله.

ومن المتوقع أن تتم دعوة باقي مرشحي مجلس الوزراء للبرلمان، لتقديم أنفسهم وخططهم خلال اليومين المقبلين، ثم سيتم إجراء عمليات تصويت أخرى.