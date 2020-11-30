كورونا في الهند: الإصابات تتخطى الـ9.4 مليون

وكالات:

ذكرت وزارة الصحة في الهند، اليوم الاثنين، أنها سجلت اليوم 38772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو اليوم الثالث والعشرون على التوالي، الذي تقل فيه الإصابات عن 50 ألفا، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ووصل إجمالي عدد الحالات في البلاد حاليا نحو 9.43 مليون إصابة بالمرض، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم الكشف عنها يوميا أخذ يقل منذ أن وصل للذروة في سبتمبر أيلول.

وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، زادت الوفيات في الهند بسبب العدوى بفيروس كورونا، بعد أن تم تسجيل 443 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 137139.