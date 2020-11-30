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إيران تسجل 371 وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا

02:35 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
إيران تسجل 371 وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 371 حالة وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 962 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 48 ألفا و 246 حالة.

وأشارت إلى أن 5852 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 668 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز فإن إيران تأتي في المرتبة الـ15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الحكومة الإيرانية مطلع الأسبوع الماضي فرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.

طهران إيران فيروس كورونا

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