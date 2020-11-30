رئيس وزراء جرينلاند يخسر منصب زعيم الحزب الحاكم

ستوكهولم- (د ب أ):

خسر رئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، منصب زعيم حزب سيوموت الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، لكنه سوف يبقى على رأس حكومة الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون في جرينلاند أن كيلسن خسر في تصويت قيادة الحزب الذي أجري أمس الأحد أمام منافسه إريك جنسن.

وواجه كيلسن، الذي يترأس حزب سيوموت منذ عام 2014، انتقادات متزايدة العام الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة عن جنسن القول إنه "فخور ومتأثر" بانتخابه، وكرر دعوات كيلسن لأنصار الحزب لتوحيد الصفوف .

وفيما يتعلق بمسألة رئاسة الوزراء، أشار جنسن إلى أن برلمان جرينلاند "إيناتسيسارتوت"، هو المسؤول عن انتخاب رئيس الوزراء.

وقال إن سيوموت كان قد انقسم في الماضي بين قيادة الحزب ورئاسة الوزراء، وأضاف أنه سوف تتم المناقشة بشأن المنصب بين كيلسن وقيادة الحزب.

وأشار كيلسن في الوقت نفسه إلى أن البرلمان لن يجتمع قبل فبراير، مشيرا إلى أن "الوقت سيرينا ما سيحدث".

واكتسبت جرينلاند، التي يقطنها 57 ألف نسمة، حكما ذاتيا معززا في عام 2009 من الدنمارك، التي لا تزال مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع والنظام النقدي للجزيرة.