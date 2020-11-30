أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس وزراء جرينلاند يخسر منصب زعيم الحزب الحاكم

02:37 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
رئيس وزراء جرينلاند يخسر منصب زعيم الحزب الحاكم

كيم كيلسن

ستوكهولم- (د ب أ):

خسر رئيس وزراء جرينلاند، كيم كيلسن، منصب زعيم حزب سيوموت الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، لكنه سوف يبقى على رأس حكومة الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون في جرينلاند أن كيلسن خسر في تصويت قيادة الحزب الذي أجري أمس الأحد أمام منافسه إريك جنسن.

وواجه كيلسن، الذي يترأس حزب سيوموت منذ عام 2014، انتقادات متزايدة العام الماضي.

ونقلت هيئة الإذاعة عن جنسن القول إنه "فخور ومتأثر" بانتخابه، وكرر دعوات كيلسن لأنصار الحزب لتوحيد الصفوف .

وفيما يتعلق بمسألة رئاسة الوزراء، أشار جنسن إلى أن برلمان جرينلاند "إيناتسيسارتوت"، هو المسؤول عن انتخاب رئيس الوزراء.

وقال إن سيوموت كان قد انقسم في الماضي بين قيادة الحزب ورئاسة الوزراء، وأضاف أنه سوف تتم المناقشة بشأن المنصب بين كيلسن وقيادة الحزب.

وأشار كيلسن في الوقت نفسه إلى أن البرلمان لن يجتمع قبل فبراير، مشيرا إلى أن "الوقت سيرينا ما سيحدث".

واكتسبت جرينلاند، التي يقطنها 57 ألف نسمة، حكما ذاتيا معززا في عام 2009 من الدنمارك، التي لا تزال مسؤولة عن الشؤون الخارجية والدفاع والنظام النقدي للجزيرة.

كيم كيلسن ستوكهولم زعيم الحزب الحاكم

الخبر التالى:

إيران تسجل 371 وفاة و 13321 إصابة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا