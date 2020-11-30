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رئيس وزراء إثيوبيا: قواتنا لم تقتل أي مدنيين في تيجراي ولن ندمر عاصمة الإقليم

02:28 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
رئيس وزراء إثيوبيا: قواتنا لم تقتل أي مدنيين في تيجراي ولن ندمر عاصمة الإقليم

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

وكالات:

قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أمام البرلمان اليوم الاثنين، إن قوات الحكومة الإثيوبية لم تقتل مدنيا واحدا في هجومها المستمر منذ شهر تقريبا على القوات المتمردة في منطقة تيجراي بشمال البلاد، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف أبي أن جيشه لن يدمر مقلي عاصمة تيجراي بعد السيطرة عليها في مطلع الأسبوع.

ولم يصدر رد حتى الآن من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والتي اتهمت الحكومة باستهداف المدنيين في الضربات الجوية والقتال البري.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات الجانبين نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إثيوبيا تيجراي

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