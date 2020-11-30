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سياسي لبناني يثير الجدل بتصريحات حول غزة

01:23 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
سياسي لبناني يثير الجدل بتصريحات حول غزة

النائب نعمة افرام

بيروت- (بي بي سي):

أثارت تصريحات سياسي لبناني عقد فيها مقارنة بين بلاده وقطاع غزة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبرها البعض استعلائية وعنصرية.

وكان النائب المستقيل من مجلس النواب اللبناني نعمة افرام قد قال في حوار تليفزيوني "لبنان ليس غزة.. الغزاويون اختاروا أن يعيشوا في مكان الجردون فيه أكبر من القط".

وحذر افرام من تكرار" مأساة غزة" في لبنان ، وأكد أن لبنان بلد "متطور ولا يقبل بمستوى حياة أقل من المعتاد عليه".

واعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات تحمل طابعا استعلائيا على سكان القطاع المحاصر منذ عام 2006.

بينما دافع البعض عن رؤية إفرام باعتبارها واقعا.

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نعمة افرام بيروت لبنان غزة مجلس النواب اللبناني

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