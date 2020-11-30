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الإمارات : دبي ترفع تعليق صلاة الجمعة عن أكثر من 766 مسجدا

12:16 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
الإمارات : دبي ترفع تعليق صلاة الجمعة عن أكثر من 766 مسجدا

الإمارات

دبي- ( د ب أ):

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اليوم الاثنين عن رفع تعليق صلاة الجمعة في مساجد إمارة دبي ابتداء من يوم الجمعة المقبل ، وذلك بناء على التوجيهات الصادرة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث والطوارئ في الإمارات .

وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم أن قرار الافتتاح جاء بعد وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من مرتادي المساجد وذلك بعد الإعلان الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق الصلاة في مساجد الإمارة.

وأكد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة على وجوب حرص الجميع بالتقيد والالتزام بالتعليمات التي اعتمدتها الجهات الرسمية للحد من تفشي الوباء ، مشيرا إلى أنه تم رفع تعليق صلاة وخطبة الجمعة عن 766 من مساجد إمارة دبي .

وأوضح أنه نظراً للظروف الحالية للجائحة فقد تم إضافة جوامع مؤقتة تشمل 60 مسجدا وذلك لاستيعاب عموم المصلين من سكان دبي وزوارها، مشددا على ضرورة الالتزام بالدخول والخروج من المسجد بانتظام وعدم التدافع.

وأوضح أنه تم التعاون مع متطوعين في كل جامع بالتنسيق مع لجنة الأزمات والكوارث في دبي للقيام بتنظيم عملية دخول وخروج المصلين والتأكد من امتلاء حرم المسجد الداخلي وإغلاق الأبواب وتوجيه المصلين باستخدام الساحات الخارجية للمسجد ، مشيرا إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة وترك مسافة تقدر بمتر ونصف وعدم المصافحة.

وأكد على ضرورة اتباع التعليمات والضوابط الخاصة بصلاة الجمعة والتي تشمل مراعاة المسافة الآمنة بين المصلين وتنظيم عملية الدخول والخروج من المساجد والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمسجد بتحديد طاقة استيعابية تصل إلى 30 % ، كما تشمل الضوابط ألا تزيد مدة خطبة الجمعة عن 10 دقائق وإحضار السجادة الخاصة للصلاة وعدم تركها في المسجد مع الاستمرار في رفع المصاحف والكتب.

الإمارات رفع تعليق صلاة الجمعة دبي

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