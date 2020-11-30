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فيروس كورونا: انتهاء حالة الإغلاق العام في لبنان

11:44 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
فيروس كورونا: انتهاء حالة الإغلاق العام في لبنان

أرشيفية

بيروت- (بي بي سي):

انتهت في لبنان صباح اليوم حالة الإغلاق العام التي فُرضت في البلاد لمدة أسبوعين، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا بالرغم من تجاوز عدد الوفيات في البلاد يوم أمس عتبة الألف وفي ظل استمرار التحذير من الأعداد المرتفعة جداً للإصابات، التي لم تنخفض نسبتها عن الخمس عشرة في المائة.

وعاودت اليوم معظم قطاعات الأعمال أنشطتها باستثناء بعض منها،إذ يستمر قرار إغلاق الحانات والنوادي الليلية ومنع إقامة حفلات الإعراس.

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