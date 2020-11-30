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الوكالة اللبنانية :تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مختلف مناطق لبنان

11:43 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
الوكالة اللبنانية :تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مختلف مناطق لبنان

طائرة حربية اسرائيلية - صورة ارشيفية

بيروت- (د ب أ):

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الاثنين بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق فوق مختلف المناطق في لبنان بشكل مكثف.

وذكرت الوكالة اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق أجواء النبطية وصولا إلى إقليم التفاح حيث نفذ غارات وهمية على علو منخفض، وصلت الى سماء مجرى الليطاني، وقلعة الشقيف، ويحمر، وارنون، وكفرتبنيت، والدوير، والشرقية وقاعقعية الجسر.

وحسب الوكالة ، حلق الطيران المعادي فوق بيروت وضواحيها ، كما تشهد أجواء صيدا وشرقها تحليقا لطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع متوسط ، كما حلق الطيران المعادي على علو متوسط في جزين.

وأشارت إلى أن قضاء جبيل شهد أيضا تحليقا معاديا مكثفا في أجواء المتن على علو متوسط، وفوق أعالي كسروان.

وسجل أيضا تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي على ارتفاع منخفض جدا فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان "المحتل".

الطيران الحربي الإسرائيلي لبنان غارات وهمية

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