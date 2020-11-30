أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مسؤول إيراني : طهران كانت تعلم بمكان اغتيال زادة ولكنها لم تأخذ الأمر جديا

11:38 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
مسؤول إيراني : طهران كانت تعلم بمكان اغتيال زادة ولكنها لم تأخذ الأمر جديا

علي شمخاني

وكالات:

أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الاثنين، أن إيران كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال في ذات الموقع الذي اغتيل فيه، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال شمخاني للتلفزيون الايراني: "الأجهزة الأمنية الإيرانية كانت على علم باحتمال تعرض العالم فخري زادة لمحاولة الاغتيال، في ذات الموقع الذي اغتيل فيه".

وأضاف: "لكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، بسبب تواتر الأنباء لديها طيلة السنوات العشرين الماضية عن مخططات لاغتياله".

علي شمخاني مجلس الأمن القومي الإيراني طهران فخري زادة

الخبر التالى:

الوكالة اللبنانية :تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مختلف مناطق لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا