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إيران: دفن العالم النووي فخري زادة

11:29 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
إيران: دفن العالم النووي فخري زادة

محسن فخري زادة

وكالات:

دفن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، اليوم الاثنين، في مقبرة "الشهداء المجهولين والعالم النووي مجيد شهرياري"، في شمال طهران بإيران.

ووصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر يوم أمس الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.

محسن فخري زادة إيران طهران

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