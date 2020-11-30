إيران: دفن العالم النووي فخري زادة

وكالات:

دفن العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، اليوم الاثنين، في مقبرة "الشهداء المجهولين والعالم النووي مجيد شهرياري"، في شمال طهران بإيران.

ووصل جثمان العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، فجر يوم أمس الأحد، إلى مطار مدينة مشهد لتشييعه داخل مرقد الإمام الرضا.

واغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، يوم الجمعة الماضي، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران، وقد اتهمت إيران إسرائيل باغتياله، وتوعد الحرس الثوري برد قاس على عملية الاغتيال.