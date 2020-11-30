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زعيم قوات تيجراي: نقاتل بالقرب من عاصمة الإقليم

11:29 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
زعيم قوات تيجراي: نقاتل بالقرب من عاصمة الإقليم

ارشيفية

وكالات:

قال زعيم قوات إقليم تيجراي الإثيوبي، اليوم الإثنين، إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكلي عاصمة الإقليم بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لرويترز في رسالة نصية إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيجراي، بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر.

قوات تيجراي زعيم قوات تيجراي القوات الإثيوبية دبرصيون جبرمكئيل اثيوبيا

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