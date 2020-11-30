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إندونيسيا ترفع حالة التأهب لبركان في جزيرة ليمباتا بعد سلسلة انفجارات

10:45 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
إندونيسيا ترفع حالة التأهب لبركان في جزيرة ليمباتا بعد سلسلة انفجارات

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم الإثنين إنه تم رفع حالة التأهب لبركان في جزيرة ليمباتا في إندونيسيا إلى ثاني أعلى مستوى بعد سلسلة من الانفجارات البركانية، مما أدى إلى إجلاء ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.

وثار بركان ليواتولو للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام أمس الأحد، ما أدى إلى إطلاق الرماد لارتفاع 4 آلاف متر في السماء، وفقا لهيئة المسح المعنية بالبراكين في البلاد.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنه تم رفع حالة التأهب درجة واحدة إلى اللون البرتقالي بعد الانفجارات.

وأفاد بأن ما يصل إلى 2782 من السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان تم إيواؤهم مؤقتا في مبان حكومية.

وقال راديتيا: "حتى الآن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم شركة طيران "ليون إير"، دانانج ماندالا بريانتورو، إن الانفجارات أدت إلى إغلاق مطار وونوبيتو بالجزيرة.

وقال دانانج إن شركة وينجز إير، التابعة لشركة ليون إير، ألغت رحلتها الافتتاحية من كوبانج إلى المطار التي كانت مقررة غدا الثلاثاء.

وأطلق البركان البالغ ارتفاعه 1423 مترا رمادا على ارتفاع 500 متر في الهواء يوم الجمعة في أول ثوران له منذ عام 2012.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانا نشطا.

جاكرتا إندونيسيا جزيرة ليمباتا

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