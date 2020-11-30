الأمن العراقي يبدأ تنفيذ "خطة انتشار" في الناصرية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم الاثنين البدء بتنفيذ "خطة انتشار" أمنية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، 375 كم جنوب بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، إن" قيادة عمليات سومر باشرت بتنفيذ خطة انتشار أمني داخل مركز محافظة ذي قار بعد وصول التعزيزات الأمنية ( اللواء السابع والثلاثون جيش ولواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية ) لفرض القانون وتعزير الأمن وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة".

وأوضحت الخلية أن" الإجراءات الأمنية مازالت مستمرة في المحافظة".

وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية يوم الجمعة الماضي اضطرابات أمنية على وقع صدامات بين أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ومتظاهرين أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين بينهم عناصر بالقوات الأمنية العراقية.

وسارع رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى إقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين بديلا عنه، وإعلان حظر التجوال ونشر قوات أمنية وعسكرية في الشوارع لمنع تجدد أعمال العنف.

وأعاد المعتصمون في مدينة الناصرية بناء خيم الاعتصام مجددا أول أمس السبت في ساحة الحبوبي وإزالة معالم الدمار والحرائق.