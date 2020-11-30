ترامب يتمنى الشفاء لبايدن بعد إصابته بكسر بسيط في قدمه

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة والرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.

وذكرت قناة ( الحرة) الإخبارية، أن بايدن قد نقل إلى عيادة طبية بعد إصابته بالتواء في كاحله أدى إلى كسر بسيط في قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاصا لعدة أسابيع.