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البر الرئيسي الصيني يسجل 18 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 3 محلية

09:34 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
البر الرئيسي الصيني يسجل 18 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 3 محلية

الصين

بكين- (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 18 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليوم إن ثلاثة من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدى محليا بينما الـ 15 الأخرى قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض أمس.

وخرج 21 من المصابين من المستشفيات في البر الرئيسي الصيني أمس بعد تماثلهم للشفاء.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 86530 حالة، بينها 277 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، سبعة منهم في حالة خطيرة.

وقالت اللجنة إن 81619 مريضا غادروا المستشفيات بعد تمام شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

وتم أمس تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، 14 منها وافدة من خارج البر الرئيسي. ولا تصنف الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

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