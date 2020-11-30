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بلغاريا تسجل 739 حالة إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة خلال 24 ساعة

09:01 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
بلغاريا تسجل 739 حالة إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

صوفيا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، تسجيل 739 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، و65 حالة وفاة مرتبطة به.

وقالت وزارة الصحة في بيان نشرته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني إن نسبة العينات الإيجابية مقارنة بعدد المسحات التي أجريت على مدار يوم أمس بلغت حوالي 38% حتى صباح اليوم، في الوقت ذاته، لا يزال يتواجد 430 مريضاً بالفيروس داخل وحدات العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت أيضا شفاء 815 مريضاً وخروجهم من مستشفيات العزل، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في بلغاريا حتى الآن 142 ألفا و486 حالة، من بينهم 90 ألفا و78 حالة نشطة.

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فيروس كورونا بلغاريا

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