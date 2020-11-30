سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" تعود إلى ميناء أنطاليا قبل اجتماع مهم للاتحاد الأوروبي

إسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن بيانات موقع "مارين ترافيك" المتخصص في تتبع السفن أظهرت أن سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" عادت إلى ميناء أنطاليا جنوبي البلاد اليوم الاثنين.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين أتراك للتعليق.

ولفتت بلومبرج إلى أنه يبدو أن تركيا أوقفت المسح الذي تقوم به أوروتش رئيس بينما يستعد القادة الأوروبيون لبحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط. ومن المقرر أن ينعقد اجتماع الاتحاد الأوروبي يومي العاشر والحادي عشر من ديسمبر.

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.