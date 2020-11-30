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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.7 مليون

08:57 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.7 مليون

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 62.7 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 62 مليونا و730 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 1ر40 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و459 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وبيرو وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا كوفيد 19

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كورونا فى مصر

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  • 102596

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  • 6636

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كورونا فى العالم

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  • 43519933

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