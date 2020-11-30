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باكستان تسجل 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

08:06 ص الإثنين 30 نوفمبر 2020
باكستان تسجل 2839 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 398 ألفا و24 حالة، وذلك عقب تسجيل 2839 حالة إصابة جديدة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 8025 حالة، وذلك عقب تسجيل 40 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 341 ألفا و423 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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