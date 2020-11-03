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رئيس بيرو يناشد الكونجرس بسرعة التصويت على اتهامه بالتقصير وإجراء عزله

11:24 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
رئيس بيرو يناشد الكونجرس بسرعة التصويت على اتهامه بالتقصير وإجراء عزله

مارتن فيزكارا

ليما - (د ب أ)

دعا رئيس بيرو مارتن بيزكارا، الكونجرس إلى إجراء تصويت على اتهامه بالتقصير وإجراءات عزله في أقرب وقت ممكن، قائلاً إن عدم اليقين السياسي يضر بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وصوت الكونجرس المكون من غرفة واحدة بأغلبية 60 مقابل 40 صوتًا أمس الاثنين، لصالح الموافقة على اقتراح بعزل بيزكارا بزعم تلقيه 3ر2 مليون سول (639 ألف دولار) في شكل رشاوى من الشركات التي تشيد مشاريع البنية التحتية في منطقة موكويجوا، التي تولى حكمها من 2011 إلى 2014. ونفى بيزكارا ارتكاب أي مخالفة.

وحدد الكونجرس التاسع من نوفمبر موعدًا للتصويت.

وفي حين أن الاقتراح قد يفشل بالضبط مثل محاولة الشهر الماضي لاتهامه بالتقصير والشروع في اجراءات عزله على خلفية مزاعم التدخل في تحقيق فساد، فإنه يغذي عدم الاستقرار السياسي في بلد غارق في ركود عميق وجائحة مدمرة.

وفي حديثه خلال فعالية في شمال بيرو، قال بيزكارا إنه مستعد لحضور جلسة في الكونجرس في وقت مبكر من يوم الخميس للدفاع عن نفسه ضد جهود اتهامه بالتقصير "التي تفتقر إلى الحجج" و "لوضع حد لعدم اليقين الذي يلحق ضررا كبيرا بالبلاد".

مارتن فيزكارا الكونجرس ليما

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