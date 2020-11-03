مركز روسي: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام سوريا باستهداف القوات التركية

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية.

وقال العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب، باستخدام مدافع هاون وراجمات صواريخ.

وأوضح أن الإرهابيين يخططون لنشر فيديو لآثار "القصف" على مواقعهم الإلكترونية؛ "بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية".