أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

مركز روسي: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام سوريا باستهداف القوات التركية

11:02 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مركز روسي: مسلحون يخططون لاستفزاز هدفه اتهام سوريا باستهداف القوات التركية

الجيش السوري

سوريا - (أ ش أ)

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا (حميميم) أن مسلحين يخططون لتنفيذ قصف في منطقة إدلب كي يتهموا الجيش السوري فيما بعد باستهداف القوات التركية.
وقال العقيد البحري ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية السورية، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن معلومات المركز تشير إلى تخطيط عناصر المنظمات الإرهابية المتمركزين في المنطقة لعملية قصف قرب إحدى البلدات بمحافظة إدلب، باستخدام مدافع هاون وراجمات صواريخ.
وأوضح أن الإرهابيين يخططون لنشر فيديو لآثار "القصف" على مواقعهم الإلكترونية؛ "بهدف اتهام القوات الحكومية السورية بتوجيه ضربات إلى مواقع القوات التركية".

هذا المحتوى من

الجيش السوري سوريا المركز الروسي للمصالحة في سوريا القوات التركية

الخبر التالى:

"واشنطن بوست": نسب المشاركة اليوم بالانتخابات ستحمل علامات قوية على المرشح الأقرب للبيت الأبيض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ثلاثاء الأبطال.. ليفربول 5 - 0 أتالانتا.. صلاح يُسجل ويصنع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا