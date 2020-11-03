السعودية: هجوم فيينا جريمة تتنافى مع كل الأديان
السعودية - (أ ش أ)
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن هجوم فيينا جريمة شنيعة تتنافى مع جميع الأديان والقيم الإنسانية.
وأضاف الجبير، وفقًا لوكالة الانباء السعودية "واس": "نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
107925
عدد المصابين
-
99652
عدد المتعافين
-
6291
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
46971166
عدد المصابين
-
33855220
عدد المتعافين
-
1207108
عدد الوفيات
إعلان