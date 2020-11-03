أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

متحدثة البيت الأبيض: نتوقع فوزًا ساحقًا لصالح الرئيس ترامب

06:13 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
متحدثة البيت الأبيض: نتوقع فوزًا ساحقًا لصالح الرئيس ترامب

دونالد ترامب

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكناني، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها بأن يحقق الرئيس دونالد ترامب فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

وقالت ماكناني، إن الحملة الانتخابية للرئيس ترامب تتوقع تحقيق فوز ساحق تحت أي ظرف، وذلك حسبما أوردت قناة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب ترامب البيت الأبيض الانتخابات الرئاسية الأمريكية الانتخابات الأمريكية

الخبر التالى:

الجزائر: الرئيس تبون يواصل تلقي العلاج من كورونا وحالته الصحية تتحسن تدريجيًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء أرضياً على "أون تايم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا