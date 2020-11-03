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فرنسا: إلقاء القبض على رجل مسلح بساطور

05:45 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
فرنسا: إلقاء القبض على رجل مسلح بساطور

الشرطة الفرنسية

وكالات:

ألقت الشرطة الفرنسية، الثلاثاء، القبض على رجل مسلح بساطور، كان يتجول في منطقة بير لاشيز، وسط العاصمة باريس.

وأكد متحدث باسم الشرطة الفرنسية، أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على الرجل، بعد أن أبلغ بعض المارة الذين رأوه، الشرطة عن وجوده، حيث طوقت الشرطة المنطقة لفترة وجيزة، واعتقلته في غرفة بأحد الفنادق.

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