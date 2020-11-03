أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

المدعي العام الإسباني: بدء تحقيق ثان مع ملك إسبانيا السابق

05:25 م الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
المدعي العام الإسباني: بدء تحقيق ثان مع ملك إسبانيا السابق

خوان كارلوس

مدريد - (د ب أ)
أكد المدعي العام الإسباني، اليوم الثلاثاء البدء في إجراء تحقيق ثان بشأن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.

وذكر المدعي العام في بيان أن التحقيق، الذي يتم إجراؤه حتى الآن من خلال وحدة لمكافحة الفساد، سيتم تسليمه نتائجه إلى ممثل الادعاء في المحكمة العليا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الغرض من التحقيق أو تداعياته المحتملة على أعضاء آخرين في العائلة المالكة.

وكانت صحيفة "ال دياريو" الإسبانية قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، إلى وجود ادعاءات بشأن ارتكاب أعمال تهرب ضريبي بواسطة بطاقات ائتمان يستخدمها خوان كارلوس وعدد من أقاربه.

ويجري حاليا التحقيق مع العاهل الإسباني السابق بشأن مزاعم بقبوله رشوة بقيمة مئة مليون دولار عام 2008.

خوان كارلوس إسبانيا مدريد

الخبر التالى:

‏ميلانيا ترامب تدلي بصوتها في الانتخابات الأمريكية في فلوريدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الوطنية للإعلام: بث مباراة الزمالك والرجاء أرضياً على "أون تايم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا