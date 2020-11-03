المدعي العام الإسباني: بدء تحقيق ثان مع ملك إسبانيا السابق

مدريد - (د ب أ)

أكد المدعي العام الإسباني، اليوم الثلاثاء البدء في إجراء تحقيق ثان بشأن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.

وذكر المدعي العام في بيان أن التحقيق، الذي يتم إجراؤه حتى الآن من خلال وحدة لمكافحة الفساد، سيتم تسليمه نتائجه إلى ممثل الادعاء في المحكمة العليا.

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الغرض من التحقيق أو تداعياته المحتملة على أعضاء آخرين في العائلة المالكة.

وكانت صحيفة "ال دياريو" الإسبانية قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيق، إلى وجود ادعاءات بشأن ارتكاب أعمال تهرب ضريبي بواسطة بطاقات ائتمان يستخدمها خوان كارلوس وعدد من أقاربه.

ويجري حاليا التحقيق مع العاهل الإسباني السابق بشأن مزاعم بقبوله رشوة بقيمة مئة مليون دولار عام 2008.