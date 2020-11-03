عمره 20 عامًا وأُدين بالإرهاب .. النمسا تكشف تفاصيل عن منفذ هجوم فيينا
فيينا- (د ب أ):
كشف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر أن منفذ هجوم فيينا اسمه الأول كارتن، يبلغ من العمر 20 عاما، وسبق أن أدين بالانخراط في منظمة إرهابية في ابريل 2019، لأنه حاول السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الوزي لوكالة الأنباء النمساوية، إن منفذ الهجوم، الذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن مساء أمس الاثنين، كان حُكم عليه بالسجن 22 شهرا، وحصل على إفراج مشروط في ديسمبر.
وأوضح أن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 20 عاما، وأنه كان يحمل جنسية كل من النمسا ومقدونيا الشمالية.
وذكر أن الشرطة داهمت 15 منزلا واعتقلت عدة أشخاص على صلة بالمشتبه به.
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