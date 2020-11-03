أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

أول نتائج للانتخابات الأمريكية.. بايدن يتفوق بقريتين في "نيو هامبشاير"

11:56 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
أول نتائج للانتخابات الأمريكية.. بايدن يتفوق بقريتين في "نيو هامبشاير"

جو بايدن

واشنطن- (د ب ا):

جرى الاعلان عن أول نتائج للانتخابات الرئاسية الأمريكية في قريتي ديكسفيل نوتش وميلزفيلد في ولاية نيو هامبشاير.

وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بجميع الخمسة أصوات في قرية ديكسفيل نوتش . في حين حصل الرئيس الحالي دونالد ترامب على أغلبية تقدر بـ 16 صوتا في ميلزفيلد، في حين صوت خمسة أشخاص لصالح بايدن.

وكانت مراكز الاقتراع في القريتين، الواقعتين بالقرب من الحدود الكندية قد فتحت أبوابها في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش)، حيث حافظت القريتان على هذا التقليد منذ عام 1960 على الرغم من أزمة فيروس كورونا هذا العام. .

جو بايدن واشنطن الانتخابات الأمريكية ديكسفيل نوتش نيو هامبشاير

الخبر التالى:

الانتخابات الأمريكية: كيف تتعامل وسائل الإعلام مع فوز ترامب المُحتمل؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بدءًا من اليوم.. مدبولي يوجه بغلق أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا