المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ"الإرهابي" ويتوعد المهاجمين

فيينا- (د ب أ):

قال المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، إن بلاده تمر بـ"ساعات صعبة" مع تعامل الشرطة في فيينا مع "هجوم إرهابي" يقول المسؤولون إنه لا يزال مستمرًا.

وكتب كورتس على "تويتر" ليل الاثنين بعد ساعات من الهجوم الذي خلف ما لا يقل عن قتيلين، وعددًا من الجرحى: "ستعمل شرطتنا بحزم ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المروع".

وأضاف: "البلاد بأكملها تتعاطف مع الضحايا والمصابين وذويهم".

​