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المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ"الإرهابي" ويتوعد المهاجمين

01:26 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ"الإرهابي" ويتوعد المهاجمين

المستشارة النمساوي زيباستيان كورتس

فيينا- (د ب أ):
قال المستشار النمساوي، زيباستيان كورتس، إن بلاده تمر بـ"ساعات صعبة" مع تعامل الشرطة في فيينا مع "هجوم إرهابي" يقول المسؤولون إنه لا يزال مستمرًا.

وكتب كورتس على "تويتر" ليل الاثنين بعد ساعات من الهجوم الذي خلف ما لا يقل عن قتيلين، وعددًا من الجرحى: "ستعمل شرطتنا بحزم ضد مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي المروع".

وأضاف: "البلاد بأكملها تتعاطف مع الضحايا والمصابين وذويهم".

زيباستيان كورتس النمسا هجوم فيينا الإرهاب

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