أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية طفل المرور سد النهضة فيروس كورونا انتخابات النواب مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب

"أغضب الجمهوريين".. قاض أمريكي يحتسب أصوات أدلى بها ناخبون من سياراتهم

01:09 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
"أغضب الجمهوريين".. قاض أمريكي يحتسب أصوات أدلى بها ناخبون من سياراتهم

انتخابات الرئاسة الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):


أصدر قاض اتحادي أمريكي، قرارًا بصلاحية أكثر من 100 ألف صوت جرى الإدلاء بها في تكساس عبر التصويت من السيارات ضمن نظام أقرته مقاطعة رئيسية بالولاية لمساعدة الأشخاص على التصويت، وفي الوقت نفسه وقاية أنفسهم من الجائحة.

ورفض القاضي دعوى قضائية رفعها عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في تكساس، قالوا فيها إن تلك الأصوات باطلة ويجب إهمالها، لكن جماعات معنية بالحريات المدنية كانت من بين أولئك الذين قدموا مذكرات لصالح الاحتفاظ بتلك الأصوات.

وجاء حكم القاضي الاتحادي بعد أن قضت المحكمة العليا في تكساس أيضا لصالح احتساب تلك الأصوات.

انتخابات الرئاسة الأمريكية أمريكا ولاية تكساس جو بادين ترامب

الخبر التالى:

المستشار النمساوي يصف هجوم فيينا بـ"الإرهابي" ويتوعد المهاجمين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا