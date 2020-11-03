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مصر تدين الحادث الإرهابي في العاصمة النمساوية

12:52 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
مصر تدين الحادث الإرهابي في العاصمة النمساوية

شرطة العاصمة النمساوية

(مصراوي):

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع مساء الاثنين، وسط العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وتقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الارهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.

النمسا لإرهاب يينا جوم فيينا

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