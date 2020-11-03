النمسا : مقتل احد الجناة في الهجوم الإرهابي المحتمل في فيينا
فيينا - (د ب أ):
أعلنت الشرطة النمساوية مساء اليوم الاثنين أن الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في قلب فيينا أسفر عن مقتل أحد الجناة ، وأشارت إلى أنه كان هناك عدة جناة يحملون بنادق في محيط معبد يهودي بالمدينة.
واوضحت الشرطة أن هناك ستة مسارح للجريمة كما أن أحد المارة لقي حتفه.
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