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النمسا : مقتل احد الجناة في الهجوم الإرهابي المحتمل في فيينا

12:51 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
النمسا : مقتل احد الجناة في الهجوم الإرهابي المحتمل في فيينا

الشرطة النمساوية

فيينا - (د ب أ):
أعلنت الشرطة النمساوية مساء اليوم الاثنين أن الهجوم الإرهابي المحتمل الذي وقع في قلب فيينا أسفر عن مقتل أحد الجناة ، وأشارت إلى أنه كان هناك عدة جناة يحملون بنادق في محيط معبد يهودي بالمدينة.

واوضحت الشرطة أن هناك ستة مسارح للجريمة كما أن أحد المارة لقي حتفه.

الشرطة النمساوية هجوم فيينا الإرهاب

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