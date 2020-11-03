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السعودية: القبض على خمسة مصريين لتهريبهم أموال خارج المملكة

12:41 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
السعودية: القبض على خمسة مصريين لتهريبهم أموال خارج المملكة

قوات الامن السعودي

الرياض - (د ب أ):
ألقت قوات الأمن السعودية القبض على خمسة من المقيمين المصريين، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الاثنين عن مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس قوله "إن الجهات الأمنية باشرت إجراءات الاستدلال في محاولة مقيم من الجنسية المصرية تهريب مبلغ (000ر650ر1) ريال، إلى خارج البلاد، أحبطتها جمارك مطار الملك خالد الدولي"، مشيرا الى انه "اتضح للجهات المختصة ارتباطه بمجموعة من (4) مقيمِين من الجنسية المصرية، تتراوح أعمارهم (بين العقدين الثالث والخامس)، امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر، ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة بإخفائها داخل حقائب السفر بطرق متعددة".

وأعلن الرائد خالد أن الخمسة يتخذون "من سكنهم بحيي (منفوحة – والشفاء)، وسط الرياض ، مقرّين لجمع الأموال".

وأضاف الرائد خالد: "بتفتيشهما عثر على مبالغ مجهولة المصدر، بلغت (150ر42) ريالاً، وإقرارهم (بتحويل وتهريب) مبالغ بذات النمط والسلوك الإجرامي".

وأوضح الرائد خالد أنه "تم القبض عليهم جميعاً، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق نظام الإجراءات الجزائية".

وكانت السلطات الأمنية في العاصمة الرياض أعلنت الجمعة إلقاء القبض على مجموعة من المقيمين، بينهم 3 مصريين، امتهنوا جمع أموال وتهريبها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية لمواطنين سعوديين مقابل عمولات.

قوات الأمن السعودية السعودية الرياض

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