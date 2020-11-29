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وزير الداخلية اللبناني يحدد ضوابط إعادة فتح البلاد لمنع تفشي وباء كورونا

11:55 م الأحد 29 نوفمبر 2020
وزير الداخلية اللبناني يحدد ضوابط إعادة فتح البلاد لمنع تفشي وباء كورونا

وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي

بيروت - (أ ش أ):

أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، القرارات المُنظمة لإعادة فتح البلاد بصورة تدريجية ابتداء من الغد بعد انتهاء حالة الإغلاق العام التي استمرت 15 يوما بهدف كبح تفشي وباء كورونا، حيث تضمنت تعديل موعد حظر التجول في الشوارع ليصبح ابتداء من الـ11 مساء بدلا من الـ5 عصرا وذلك حتى الـ5 فجرا.

وتضمن القرار الاستمرار في إغلاق الحانات والملاهي والمراقص الليلية، ومنع إقامة الحفلات العامة والخاصة وكافة المناسبات الاجتماعية ومن بينها مراسم العزاء وحفلات الزفاف وكذلك جميع السهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها، وتحديد أعداد المصلين في دور العبادة بحد أقصى 50% من القدرة الاستيعابية مع إلزامية ارتداء الكمامات.

وحدد القرار ساعات العمل في المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات والأنشطة التجارية، حيث سُمح للمصانع والأفران والمطاحن وشركات الإنترنت والكهرباء بالعمل طيلة اليوم، وأن تعمل أسواق الجملة حتى الـ6 مساء، ومحال بيع المواد الغذائية حتى الـ10 مساء.

كما سمح القرار بعودة موظفي الوزارات والإدارات العامة إلى العمل ضمن المواعيد الرسمية بحد أقصى 50% من طاقة العمل، على أن تلتزم كافة المؤسسات العامة والخاصة بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية لاسيما بارتداء الجميع للكمامات ومنع الاكتظاظ وتوفير وسائل التعقيم المستمر للأيدي.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد أمر بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية من 14 وحتى 29 نوفمبر (اليوم) مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.

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محمد فهمي وزارة الداخلية اللبناني لبنان فيروس كورونا

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