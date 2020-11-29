فوتشي يحذر من زيادة كبيرة لإصابات كورونا في أمريكا خلال أعياد الميلاد

واشنطن - (د ب أ)

حذر كبير الخبراء الأمريكيين في مجال مكافحة الأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، من أن الولايات المتحدة قد تشهد "طفرة تلو أخرى" في الإصابات خلال موسم عيد ميلاد السيد المسيح وما بعده.

وقال فوتشي لشبكة "إيه بي سي" اليوم الأحد: "قلنا إن هذه الأمور ستحدث مع بداية الطقس البارد وعندما بدأنا السفر، وقد حدث ذلك".

وأضاف: "سيحدث ذلك مجددًا لذا لا أستطيع أن أرى تخفيفًا مفاجئا في أنواع التوصيات والقيود، لأننا ندخل في طقس أكثر برودة وموسم عطلات أكبر حيث يسافر الأشخاص ذهابًا وإيابًا في عيد ميلاد السيد المسيح (الكريسماس)".

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال الأسابيع القلائل الماضية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الربيع. وتم تسجيل 13.3 مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، بما في ذلك نحو أربعة ملايين إصابة في شهر نوفمبر، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي ما لا يقل عن 266 ألف شخص فى الولايات المتحدة بسبب الفيروس منذ بداية الجائحة.