الإمارات تدين اغتيال العالم الإيراني فخري زاده

وكالات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن ما تمر به المنطقة من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعًا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد مما يهدد استقرار المنطقة برمتها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بيان وزارة الخارجية قوله، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقًا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت العالم الإيراني محسن فخري زاده والتي من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة.

وأضافت أنه ونظرًا لما تمر به المنطقة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.