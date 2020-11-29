ترامب يجري أول مقابلة تلفزيونية بعد الانتخابات ويرفض الاعتراف بالهزيمة

واشنطن - (د ب أ)

أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، حيث ظهر على قناة "فوكس بيزنس نيوز" وكرر مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير انتخابي.

وفي محادثة هاتفية استمرت حوالي 45 دقيقة، قال ترامب لمذيعة "قناة فوكس" ماريا بارتيرومو، إن الانتخابات "زورت" وتعرضت "للتلاعب بصورة كاملة" لكن القضاة لا يريدون التورط.

وشجعت بارتيرومو الرئيس خلال المقابلة، قائلة إن "هذا مثير للاشمئزاز" و"لا يمكننا السماح بإفساد الانتخابات الأمريكية".

وخسر ترامب الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنه رفض الاعتراف بالهزيمة حتى مع المضي قدمًا في عملية الانتقال الرسمي إلى إدارة جديدة. وقد اختار بدلاً من ذلك نقل المعركة إلى المحكمة في محاولة لإلغاء بطاقات الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ومع ذلك، فقد تم رفض كل الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب تقريبًا لعدم كفاية الأدلة.

ورفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة جهود حملة ترامب لإعادة رفع الدعوى القضائية في تلك الولاية، وكتبت أن مزاعم الحملة "ليس لها أي أساس".

كما أنهت ولاية ويسكونسن المتأرجحة إعادة فرز الأصوات بها، مؤكدة فوز الرئيس المنتخب بايدن هناك.

وفي حديثه مع شبكة فوكس، أقر ترامب أنه سيكون من الصعب إحالة مزاعمه إلى المحكمة العليا.