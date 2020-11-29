أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

ترامب يجري أول مقابلة تلفزيونية بعد الانتخابات ويرفض الاعتراف بالهزيمة

08:28 م الأحد 29 نوفمبر 2020
ترامب يجري أول مقابلة تلفزيونية بعد الانتخابات ويرفض الاعتراف بالهزيمة

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أجرى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له منذ الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر، حيث ظهر على قناة "فوكس بيزنس نيوز" وكرر مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير انتخابي.

وفي محادثة هاتفية استمرت حوالي 45 دقيقة، قال ترامب لمذيعة "قناة فوكس" ماريا بارتيرومو، إن الانتخابات "زورت" وتعرضت "للتلاعب بصورة كاملة" لكن القضاة لا يريدون التورط.

وشجعت بارتيرومو الرئيس خلال المقابلة، قائلة إن "هذا مثير للاشمئزاز" و"لا يمكننا السماح بإفساد الانتخابات الأمريكية".

وخسر ترامب الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، لكنه رفض الاعتراف بالهزيمة حتى مع المضي قدمًا في عملية الانتقال الرسمي إلى إدارة جديدة. وقد اختار بدلاً من ذلك نقل المعركة إلى المحكمة في محاولة لإلغاء بطاقات الاقتراع بالبريد في الولايات المتأرجحة الرئيسية.

ومع ذلك، فقد تم رفض كل الدعاوى القضائية التي رفعتها حملة ترامب تقريبًا لعدم كفاية الأدلة.

ورفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة جهود حملة ترامب لإعادة رفع الدعوى القضائية في تلك الولاية، وكتبت أن مزاعم الحملة "ليس لها أي أساس".

كما أنهت ولاية ويسكونسن المتأرجحة إعادة فرز الأصوات بها، مؤكدة فوز الرئيس المنتخب بايدن هناك.

وفي حديثه مع شبكة فوكس، أقر ترامب أنه سيكون من الصعب إحالة مزاعمه إلى المحكمة العليا.

دونالد ترامب الولايات المتحدة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الخبر التالى:

حمدوك يؤكد استمرار تعاون السودان مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك.. وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا