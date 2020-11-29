داعش يتبنى هجوم استهدف مصفاة نفط في العراق

وكالات

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف مصفاة صينية في منطقة بيجي بالعراق، حسبما ذكرت العربية.

وكان مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، أفاد بنشوب حريق بمصفاة نفط جراء سقوط صاروخ، مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن صاروخًا سقط مساء اليوم الأحد، على مصفاة الصينية في قضاء بيجي عاصمة محافظة صلاح الدين أدى إلى نشوب حريق كبير في إحدى وحدات التصفية وقد توجهت فرق الإطفاء إلى محل الحريق لإطفائه، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في الأرواح.