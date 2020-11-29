أكثر الكلمات إنتشاراً

منع أحمد مرتضى شيكابالا فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس مارادونا اغتيال زادة نهائي القرن سد النهضة انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية وباء في القاهرة البحث عن أكثم

أبو الغيط يبحث مع الرئيس الفلسطينى تطورات القضية الفلسطينية

08:22 م الأحد 29 نوفمبر 2020
أبو الغيط يبحث مع الرئيس الفلسطينى تطورات القضية الفلسطينية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):
بحث أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تطورات القضية الفلسطينية فى أعقاب التطورات الاخيرة التي حدثت وتداعياتها، وفي مقدمتها نتائج الانتخابات الامريكية.
وقال مصدر مسؤول بالامانة العامة أن الامين العام حرص خلال اللقاء الاول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي علي الاستماع الي تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات اعادة العلاقات مع اسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الاوضاع الاقليمية علي القضية الفلسطينية.
وأضاف أن أبوالغيط أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده لاستعادة حقوقه المشروعة وتحقيق السلام القائم علي العدل، وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة علي أساس وعاصمتها القدس الشرقية إلي النور.
وأوضح المصدر أن اللقاء شهد ايضا تقييماً للوضع في ظل نتائج الانتخابات الامريكية ووجود ادارة جديدة من شأنها فتح المجال أمام استعادة الولايات المتحدة لدور أكثر نشاطاً وايجابية للسعي نحو تنفيذ حل الدولتين استناداً إلي المرجعيات الدولية المعتمدة والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

هذا المحتوى من

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية فلسطين

الخبر التالى:

داعش يتبنى هجوم استهدف مصفاة نفط في العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك.. وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا