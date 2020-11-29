نشوب حريق بمصفاة نفط في العراق جراء سقوط صاروخ

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، بنشوب حريق بمصفاة نفط جراء سقوط صاروخ، مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر إن صاروخًا سقط مساء اليوم الأحد، على مصفاة الصينية في قضاء بيجي عاصمة محافظة صلاح الدين أدى إلى نشوب حريق كبير في إحدى وحدات التصفية وقد توجهت فرق الإطفاء إلى محل الحريق لإطفائه، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في الأرواح.