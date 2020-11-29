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نشوب حريق بمصفاة نفط في العراق جراء سقوط صاروخ

08:20 م الأحد 29 نوفمبر 2020
نشوب حريق بمصفاة نفط في العراق جراء سقوط صاروخ

حرائق -أرشيفية

بغداد - (د ب ا)

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين وسط العراق، بنشوب حريق بمصفاة نفط جراء سقوط صاروخ، مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر إن صاروخًا سقط مساء اليوم الأحد، على مصفاة الصينية في قضاء بيجي عاصمة محافظة صلاح الدين أدى إلى نشوب حريق كبير في إحدى وحدات التصفية وقد توجهت فرق الإطفاء إلى محل الحريق لإطفائه، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات في الأرواح.

حريق العراق سقوط صاروخ

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