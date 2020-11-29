العراق: السيطرة على حريق اندلع بمصفى الصينية إثر هجوم صاروخي

بغداد - (أ ش أ):

اندلع حريق داخل مصفاة الصينية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين العراقية اليوم الأحد جراء سقوط صاروخ كاتيوشا.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر أمني قوله، إنه تم السيطرة على حريق مصفى الصينية في بيجي بعد تعرضه لصاروخ كاتيوشا، دون حدوث إصابات بشرية، مشيرًا إلى القوات الأمنية تقوم بعملية تفتيش بحثًا عن مصدر الإطلاق.