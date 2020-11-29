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مطالبات بالتحقيق في إصابة صحفي سوري أثناء تغطية مظاهرة في باريس

06:34 م الأحد 29 نوفمبر 2020
مطالبات بالتحقيق في إصابة صحفي سوري أثناء تغطية مظاهرة في باريس

مظاهرات فرنسا - ارشيفية

باريس - (بي بي سي)

طلبت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" من الشرطة الفرنسية، فتح تحقيق بعد إصابة مصور سوري متعاون معها بجروح خلال تظاهرة احتجاجًا على قانون "الأمن الشامل".

وكان أمير الحلبي، البالغ من العمر 24عامًا، يغطي التظاهرة في ساحة الباستيل في فرنسا بصفته صحفيًا مستقلاً.

وقال الأمين العام لـ"مراسلون بلا حدود" كريستوف دولوار في تغريدة على تويتر إن الحلبي أصيب بجروح في وجهه، منددًا بارتكاب الشرطة أعمال عنف "غير مقبولة".

وانتقل الحلبي إلى فرنسا قبل حوالي ثلاث سنوات، وهو حائز على العديد من الجوائز الدولية، وغطى لحساب فرانس برس المعارك والدمار في حلب.

وقال مدير الأخبار في وكالة فرانس برس فيل تشتويند "صدمنا بالجروح التي لحقت بزميلنا أمير الحلبي ونندد بهذا العنف غير المبرر".

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