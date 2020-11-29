نتنياهو: استمرار المنحنى الوبائي لكورونا في الارتفاع يعني التراجع عن تخفيف الإجراءات

تل أبيب - (د ب أ)

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن حالة الخطر جراء جائحة كورونا ما زالت قائمة.

وشدد خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته اليوم الأحد، على أن المنحنى الوبائي لكورونا في إسرائيل سجل تصاعدا خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى وقف إدخال التسهيلات على الإغلاق الصحي إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

ولفت، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلي، إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري بحث طريقة توزيع اللقاحات، موضحا أن السياسة التي يتبعها تقضي بتوفير عدد أكبر من اللقاحات من أكثر من مصدر لعدد أكبر من المواطنين وبأسرع وقت ممكن.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا في إسرائيل حاجز الألف إصابة في يوم واحد مؤخرًا، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أسابيع.

وكانت إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، قد نجحت نسبيًا في احتواء فيروس كورونا في الربيع، بعدما فرضت الحكومة تدابير صارمة.

ولكن مع تخفيف التدابير ارتفعت مستويات الإصابات بصورة كبيرة، ففرضت الحكومة إغلاقًا ثانيًا في منتصف سبتمبر. وبداية من منتصف أكتوبر، بدأت الحكومة بالتخفيف التدريجي لقيود الإغلاق الثاني.