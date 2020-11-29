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فيضانات مفاجئة تضرب جزيرة سردينيا الإيطالية

05:29 م الأحد 29 نوفمبر 2020
فيضانات مفاجئة تضرب جزيرة سردينيا الإيطالية

فيضانات جزيرة سردينيا الإيطالية

روما - (د ب أ)

تواصلت عمليات الإنقاذ في جزيرة سردينيا الإيطالية، اليوم الأحد، بعد أن تسببت عواصف قوية مصحوبة بفيضانات في أضرار جسيمة، أودت بحياة بعض الأشخاص خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت وزارة الداخلية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الفيضانات في بلدية بيتي شمال شرقي الجزيرة. وأعلنت إدارة الإطفاء، أمس السبت، العثور على جثة رجل في الـ90، في منزل طمره الطين.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر الإنترنت تراكما كبيرا للمياه التي تندفع عبر شوارع ضيقة. كما علقت سيارات في الوحل بعمق.

وانهار جسر أيضًا قرب "بيتي"، حسب إدارة الإطفاء، وبحلول بعد ظهر اليوم الأحد، أحصى عمال الإنقاذ تنفيذهم لـ200 مهمة، مع استمرار البحث عن عدد غير محدد من المفقودين.

وفي أعقاب هطول غزير للأمطار، حذرت هيئة الحماية المدنية السكان من مغادرة منازلهم خشية الفيضانات المفاجئة.

وأبقت السلطات على تفعيل إنذار باللون الأحمر يتعلق بالطقس.

فيضانات جزيرة سردينيا روما إيطاليا

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