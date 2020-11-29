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منغوليا تُمدد "إغلاق كورونا" لمدة 10 أيام

04:07 م الأحد 29 نوفمبر 2020
منغوليا تُمدد "إغلاق كورونا" لمدة 10 أيام

منغوليا

أولانباتار (منغوليا)- (د ب أ):

مددت منغوليا الإغلاق الذي فرضته بسبب فيروس كورونا لمدة 10 أيام، مع تخفيف بعض القيود، حتى 11ديسمبر المقبل، طبقا لبث مباشر على صفحة الحكومة على فيسبوك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن السلطات قولها، إنه سيتم تقليص الإجراءات من إغلاق صارم في مختلف أنحاء البلاد، بقيود تبقى سارية في مدينة "أولانباتار" وإقليمين حتى الساعة السادسة صباح11 ديسمبر.

وستبقى القيود الجزئية على الكحول خلال الإغلاق، مما يحظر مبيعات المشروبات التي تزيد نسبة الحكول فيها عن 17%.

وأكدت البلاد تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، حيث يبلغ إجمالي الإصابات الآن 784، منذ مارس الماضي، وحالات الشفاء 354 ، ولم يتم تسجيل حالات وفاة.

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