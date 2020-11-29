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عُمان تتضامن مع إيران بعد اغتيال العالم النووي: "الإرهاب مرفوض بكل أشكاله"

04:05 م الأحد 29 نوفمبر 2020
عُمان تتضامن مع إيران بعد اغتيال العالم النووي: "الإرهاب مرفوض بكل أشكاله"

بدر بن حمد آل بوسعيدي

طهران- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية العماني بدر بن حمد آل بوسعيدي، عن تضامنه مع إيران، حكومة وشعبا، بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

ووفق وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أكد بوسعيدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أن "الإرهاب بجميع أشكاله أمر مرفوض".

وأضافت أنه أعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب الإيرانيين لهذا الحادث المرير.

وأعلنت إيران اغتيال فخري زاده أمس الأول، الجمعة، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.

بدر بن حمد آل بوسعيدي اغتيال العالم النووي إيران اغتيال زادة الإرهاب

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