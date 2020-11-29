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للمرة الأولى.. فرنسا تفتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا

02:44 م الأحد 29 نوفمبر 2020
للمرة الأولى.. فرنسا تفتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا

ارشيفية

باريس- أ ش أ:

قررت السلطات الفرنسية فتح دور العبادة أمام المصلين بحد أقصى 30 شخصا، وذلك للمرة الأولى بعد مرور شهر على فرض الحجر العام في البلاد للحد من تفشي كوفيد 19.

وذكرت قناة "فرانس 2"، الأحد، أنه لا يزال الحد الأقصى للمصلين داخل دور العبادة الذي حددته السلطات الفرنسية محل خلاف، وذلك على الرغم من الإعلان عن تخفيف محتمل للإجراءات المفروضة لمكافحة كوفيد-19 في 15 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس مع السلطات الدينية في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكان مجلس أساقفة فرنسا قد قدم طلبا إلى مجلس الدولة للحصول على تخفيف الإجراءات اعتمادا على حجم دار العبادة.

وانتقد معارضو الحظر على أماكن العبادة، الإجراءات الحكومية، حيث أوضح بعضهم أن المواطنين أكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس في المحلات التجارية والكبرى التي ظلت مفتوحة.

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فرنسا دور العبادة فرض الحجر العام فيروس كورونا

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