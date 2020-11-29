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بريطانيا: إعدام 10آلاف و500 ديك رومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

02:29 م الأحد 29 نوفمبر 2020
بريطانيا: إعدام 10آلاف و500 ديك رومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور

ديك رومي

لندن- أ ش أ:

أعلنت وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية البريطانية، إعدام 10 آلاف و500 ديك رومي بعد تفشي إنفلونزا الطيور.

وأضافت الوزارة أن إنفلونزا الطيور تشكل خطرًا ضئيلًا على الصحة العامة، وأن سلالة "إتش 5 إن 8" من الفيروس لا تؤثر على سلامة الغذاء، ولكنه سيتم الإعدام للحد من انتشار الفيروس، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الأحد.

وأوضحت أن الإعدام سيتم في مزرعة بالقرب من مدينة نورثاليرتون بمقاطعة نورث يوركشاير، كما ستُعزل المنطقة لعدم انتشار المرض.

وأشارت إلى أنه يتم إجراء تحقيقات حاليًا في محاولة لمعرفة سبب تفشي المرض.

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ديك رومي اعدام ديوك رومي إنفلونزا الطيور بريطانيا

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