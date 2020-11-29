بأغلبية ساحقة.. البرلمان الإيراني يقر مشروع رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

وكالات:

صوت البرلمان الإيراني، الأحد، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20%، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

​ويشمل القانون إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

وحضر الاجتماع البرلماني 232 نائب من أصل 246، وصوتوا لصالح القرار.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن "مشروع قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، سيحد من الأعمال الإرهابية التي يشنها العدو ضد إيران".

وقتل الجمعة رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية". واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء العملية، متوعدة برد قاسٍ " في الوقت المناسب".