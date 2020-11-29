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البرلمان الإيراني يدعو إلى رد عاجل على اغتيال فخري زادة

12:53 م الأحد 29 نوفمبر 2020
البرلمان الإيراني يدعو إلى رد عاجل على اغتيال فخري زادة

احتجاجات

وكالات:

دعا البرلماني الإيراني، الأحد، السلطات الإيرانية إلى رد عاجل على اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، تجنبا لضربات أكبر في المستقبل.

وأكد بيان البرلمان أن "أيادي إسرائيل تقف بوضوح وراء اغتيال فخري زادة، وستدفع الثمن على النحو المطلوب"، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتابع البيان: "الاغتيالات والأعمال التخريبية التي نفذتها إسرائيل وأمريكا ضد إيران خلال السنوات الماضية، بقيت دون رد متوازن، مما جعل العدو أكثر وقاحة".

كما شدد على أن "أفضل رد على الإجراءات العدوانية، يكون عبر إحياء الصناعة النووية الإيرانية، وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي".

وقتل الجمعة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، فخري زادة، الذي وصفته إسرائيل بأنه "أبو القنبلة النووية الإيرانية"، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية"، متوعّدة برد قاسٍ "في الوقت المناسب".

البرلمان الإيراني اغتيال زادة السلطات الإيرانية إسرائيل

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